Джакарта, 3 августа, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Власти Индонезии подтвердили 113 134 случая заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Известно, что за сутки в стране подтвердили 1679 новых носителей SARS-CoV-2 и 66 случаев смерти. Всего за время эпидемии в Индонезии скончались 5302 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии начало применять правила обязательного ношения защитных масок, начиная с первого августа 2020 года, введя штраф в размере тысячи ринггит ($236).

Подробнее в материале: Власти Малайзии ввели штраф за отказ носить защитную маску