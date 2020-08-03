Москва, 3 августа, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Личные данные примерно 1 млн московских водителей Москвы и Подмосковья продают злоумышленники, сообщает 3 августа газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские водители

Среди сведений — VIN-коды, номера ПТС, госномера машин, ФИО и телефоны владельцев транспортных средств. Данные продаются в файле формата Excel по стоимости в 1,5 тыс. долларов.

Отмечается, что сведения были актуальны в конце 2019 года. Информация о продаже архива, по данным издания, размещена на одном из форумов 24 июля.

Издание отмечает, что база может быть интересна угонщикам и мошенникам.