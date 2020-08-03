В РФ заявили об ускоренных темпах падения средней заработной платы
Москва, 3 августа, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В России вновь началось падение медианной заработной платы, хотя прежде казалось, что дно этого падения уже было достигнуто в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал итоги исследования, показавшего, что медианная месячная зарплата (зарплата среднестатистического работника) в России за последний год составляет 35 тысяч рублей.
Как пояснил Комолов, при подсчете этой заработной платы возникают некоторые проблемы. Во-первых, не учитывается ситуация в «теневом» секторе экономики (например, среди трудовых мигрантов). Во-вторых, неизвестно, каков объем так называемых заработных плат в конвертах — когда номинально человеку выплачивается заработная плата, равная прожиточному минимуму, а на самом деле он получает несколько больше.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее были опубликованы результаты исследования РИА Рейтинг, которое показало, что медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.