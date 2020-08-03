Москва, 3 августа, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В России вновь началось падение медианной заработной платы, хотя прежде казалось, что дно этого падения уже было достигнуто в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал итоги исследования, показавшего, что медианная месячная зарплата (зарплата среднестатистического работника) в России за последний год составляет 35 тысяч рублей.

rotkevichkonstantin Падение зарплат

Как пояснил Комолов, при подсчете этой заработной платы возникают некоторые проблемы. Во-первых, не учитывается ситуация в «теневом» секторе экономики (например, среди трудовых мигрантов). Во-вторых, неизвестно, каков объем так называемых заработных плат в конвертах — когда номинально человеку выплачивается заработная плата, равная прожиточному минимуму, а на самом деле он получает несколько больше.

«Такие проблемы, связанные с теневым сектором экономики, не позволяют нам получить точное значение по медианной зарплате. Но в целом эти статистические трудности не мешают определить долгосрочные тренды, — сказал Комолов. — Они показывают, что медианная зарплата падает уже довольно продолжительное время. Казалось, что дно было достигнуто в 2019 году, когда реальные располагаемые доходы перестали падать. Но сейчас это падение вновь продолжилось. Причем ускоренными темпами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее были опубликованы результаты исследования РИА Рейтинг, которое показало, что медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.