Грозный, 3 августа, 2020, 11:41 — ИА Регнум. В Чечне число жителей, умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 33. За прошедший день была зафиксирована еще одна смерть пациента от COVID-19, сообщили 3 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в республике в настоящее время проходят лечение 670 человек, заразившиеся коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения увеличилось за прошедший день на 11, достигнув 2093. За все время выздоровели 1390 человек. За три дня августа из число выросло на 27 пациентов.

Как сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов, в настоящее время эпидемическая ситуация в Чечне нестабильная и характеризуется спадами и подъемами. По его словам, регион «переживает затянувшуюся первую волну» и причиной этому недостаточно дисциплинированное отношение граждан к обязанностям по ношению масок и соблюдению дистанцирования.