Ярославль, 3 августа, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Промышленное производство отечественной вакцины от коронавируса (SARS-CoV-2) может начаться уже в сентябре. Одной из производственных площадок станет завод «Р-Фарм» в Ярославской области. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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«Институт им. Н.Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм». Все предприятия готовятся к этому, идет отладка технологий, институт постоянно на связи с этими предприятиями. Кто-то докупает оборудование, в частности реакторы. Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство».

Денис Мантуров сообщил, что речь пока идёт об одном виде вакцины, хотя в разработке находится несколько видов.

Объём производства вакцины будет зависеть от потребности системы здравоохранения. По предварительным оценкам, в этом году он составит несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года.