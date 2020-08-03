Ярославль, 3 августа, 2020, 11:07 — ИА Регнум. Генеральную прокуратуру просят проверить сборщиков денег «на лечение ребенка», которые работают в ярославских маршрутных такси. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarnews.net Сбор денег в Ярославле

В течение нескольких месяцев молодые люди проводят акции по сбору денег в городских автобусах от имени зарегистрированного в Магнитогорске фонда «Доброе сердце. Прояви доброту своего сердца». Между тем в социальных сетях появилось видео, в которых «волонтеры» делят между собой собранные деньги. Представители других благотворительных организаций удивлены происходящим.

«Сегодня мы направили обращении в Генеральную прокуратуру: работу этой организации необходимо проверить. Обратится в правоохранительные органы и мама малыша, на лечение которого просят деньги представители «Доброго сердца» (фонд зарегистрирован в Магнитогорске как «Доброе сердце. Прояви доброту своего сердца»). Ей дважды переводили небольшие суммы, но видео и осознание масштаба происходящего потрясли женщину. Вот еще что любопытно: учредитель этой НКО — полный тезка бывшего руководителя фонда «7 жизней», деятельность которого тоже вызывает много вопросов. Лысиков Антон Владимирович. Совпадение ли — предстоит проверить прокуратуре. Но мы во «Все вместе» в такие совпадения не верим. В конце 2019-го заявления в правоохранительные органы с просьбой проверить «7 жизней» подавала не только наша ассоциация, но и две мамы детей с ДЦП, чьи персональные данные использовались для сборов. Результатов ни по одному из обращений нет», — сообщают в Ассоциации cоциально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе».

Шокированы сбором денег и в ярославском фонде со схожим названием «Доброе сердце».

«Мне в последнее время очень много стали писать — вы по маршруткам ездите? А кому помощь собираете? Я, конечно, была в шоке, списалась со своими девочками-кураторами — кто-то под нас «косит», ездят в футболках и собирают деньги в маршрутках на больных детей. Мы стали следить за этим. Люди стали записывать видео, фотографировать в маршрутках и тоже все это нам присылают. И я написала пост в нашей группе «Доброго сердца», предупредив всех: мы на маршрутках не ездим и деньги там ни на кого не собираем. Но люди пошли дальше, они стали проводить свои расследования, искать в соцсетях по комментариям, по картинкам, возмущение пошло. Стали писать родители, что у них дети устраиваются на работу в нашу будто бы группу и ездят с этими ящиками по маршруткам. Вот это видео с девочками, которые делят деньги, нам прислали», — рассказала куратор ярославского фонда «Доброе сердце» Елена Удалова.

Представители давно работающих благотворительных организаций предлагают не поддаваться на уговоры таких «сборщиков». Ведь проконтролировать, куда идут собранные в маршрутках деньги, невозможно.

«Мы в ужасе от происходящего в городе! Мало того, что это давно не приветствуется среди НКО, так ещё несовершеннолетние действуют от имени фонда «Доброе сердце», собирают деньги, что запрещено законом! Сегодня связались с мамой мальчика, на которого идёт сбор средств в нашем городе. Она слышит уже не одну жалобу! С руководителем фонда месяц не может связаться, чтобы расторгнуть договор», — рассказала порталу YarNews директор фонда «Дети Ярославии» Ольга Канавина.

Это не первая подобная акция в Ярославле. Несколько лет назад «волонтеры» активно собирали деньги на улицах. После серии публикаций в СМИ акции прекратились.