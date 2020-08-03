Москва, 3 августа, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Доход государственной управляющей компании ВЭБ (УК ВЭБ) от инвестирования пенсионных накоплений за 2019 год оказался выше среднего дохода, полученного от инвестирования негосударственными пенсионными фондами. Об этом пишут 3 августа «Ведомости» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Кроме того, доход УК ВЭБ от инвестирования стал рекордным за последние годы. По итогам минувшего года в среднем на счета застрахованных лиц была начислена чистая доходность по пенсионным накоплениям в размере 8,2% годовых.

В среднем за последние годы доходность УК ВЭБ в ПФР составляла около 7%, притом хороший результат 2019 года — это итог инвестирования в самые консервативные бумаги, отметил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

Эксперт предупредил, что 2020 год будет для ПФР и НПФ очень сложным. Не у всех пенсионных фондов получится увеличить пенсионные накопления своих клиентов по итогам года. Промежуточные итоги первого квартала года говорят о лидерстве ВЭБ, его доходность — 6,98% годовых. У других УК в среднем отрицательная доходность в 4−6%.

Звенигородский посоветовал в ближайшие годы держать пенсионные сбережения в ПФР, но доверить инвестирование не УК ВЭБ, а одной из компаний, имеющих с ПФР договор доверительного управления пенсионными накоплениями.

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