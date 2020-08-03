Москва, 3 августа, 2020, 10:55 — ИА Регнум. Поставки в Белоруссию природного газа из России в нынешнем году, исходя из его стоимости на рынке, были оценены компанией «Газпром» в $2,69 млрд. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба российского газового холдинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить $2,69 млрд», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что примерная стоимость транспортировки газа через территорию Белоруссии в 2020 году должна составить, также исходя из рыночной стоимости, $345 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 августа стало известно, что пошлины на вывоз из Белоруссии нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) были повышены.