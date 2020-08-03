Оренбург, 3 августа, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура Центрального района восстановила права водителей скорой помощи областной инфекционной больницы. О нарушении заявил в органы один из них, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

В ходе проверки выяснилось, что работодатель исключил из штатного расписания должность «водитель скорой помощи» и ввёл должность «водитель». Это и повлекло снижение оклада.

При этом оказалось. что работники не были должным образом оповещены об этом изменении. Учреждение привлекли к административной ответственности, а приказ о переводе водителей был отменён.