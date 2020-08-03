Ярославль, 3 августа, 2020, 10:36 — ИА Регнум. Лимиты на добычу бурого медведя в Ярославской области в 2020—2021 годах увеличены в полтора раза. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на указ губернатора области об утверждении лимитов на добычу охотничьих животных.

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Если в 2018—2019 годах в регионе можно было добыть 102 медведя (реально освоена лишь половина лимита), то в 2020—2021 годах разрешено будет застрелить 147 животных.

В настоящее время в области насчитывается 1362 бурых медведя. Год назад их было 1249. В последнее время жители области все чаще сталкиваются с опасным хищником. В мае текущего года молодой медведь напал на жителя Ярославля в Дзержинском районе города.

Также несколько увеличен лимит добычи лося, благородного и пятнистого оленя. Снижены нормы отстрела барсука и выдры.