Москва, 3 августа, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Ряд компаний предложил Минздраву оказывать ряд услуг для врачей бесплатно. Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» заявил замглавы Минздрава РФ Павел Пугачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

«К нам пришли коммерческие компании, которые сказали, что хотят помогать врачам во время пандемии — возить их бесплатно, кормить и предоставлять другие услуги. Взамен попросили данные врачей: Ф. И. О., контакты, место работы, должность, чтобы убедиться, что перед ними медицинский работник», — сказал Пугачёв.

В целях защиты персональных данных медиков Минздрав придумал QR-код под названием «Я — врач». Для его получения врач должен находиться в регистре медицинских работников и зарегистрироваться на портале госуслуг. В таком случае компаниям уже не требуется доступ к личным данным каждого медика — такие данные будут предоставлены со стороны государственных сервисов.

Пугачёв отметил, что для получения скидки или бесплатного проезда в такси достаточно будет показать такой QR-код. По его словам, ведомство не успело реализовать такой проект в период пандемии коронавируса, но сделает уже в ближайшее время.