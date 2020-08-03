Обнинск, Калужская область, 3 августа, 2020, 10:15 — ИА Регнум. 59-летний каменщик погиб при выполнении работ на территории строящегося многоквартирного жилого дома на улице Курчатова в Обнинске Калужской области 29 июня. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам статьи о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом 3 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, погибший принимал газобетонные блоки, доставленные крановщиком на девятый этаж. В результате допущенных нарушений правил безопасности на выносной площадке каменщик упал с высоты девятого этажа на придомовую территорию строительного объекта и погиб на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств случившегося.