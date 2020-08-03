Грозный, 3 августа, 2020, 10:07 — ИА Регнум. На Северном Кавказе не прекращаются ливни, начавшиеся с пятницы прошлой недели, 31 июля. За минувшие выходные сильные дожди прошли в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Чечне и Ингушетии, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Они сопровождались грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с.

Алексей Саврасов. Гроза. 1856

До конца суток 3 августа еще будет лить местами на Ставрополье и в остальных регионах СКФО. В Чечне и Ингушетии объявлено трехдневное штормовое предупреждение с усилением ветра до 28 м/с, сообщили в МЧС. В этих республиках ливни могут резко повысить уровень воды в реках с достижением местами неблагоприятных отметок. При этом в горных районах возможны сходы селей.

Жителям регионов в спасательном ведомстве посоветовали заранее зарядить фонари и телефоны из-за того, что во время стихии могут быть повреждены линии электропередачи. Ряд советов дан и в целях безопасности населения. Так, не рекомендовано выходить на улицу во время непогоды, а находящимся в помещении закрывать плотно двери и окна. На улице не советуют парковать машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями, а пешеходам — обходить шаткие строения.