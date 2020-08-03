Южно-Сахалинск, 3 августа, 2020, 09:59 — ИА Регнум. На Сахалине в Углегорском районе в ДТП попал автобус с 26 пассажирами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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Известно, что автобус совершал рейс по маршруту Углегорск — Южно-Сахалинск. На 275 км автодороги «Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск» произошло опрокидывание транспортного средства. В салоне автобуса в момент ДТП находились 26 человек. Три пассажира пострадали — они получили ушибы, но от госпитализации отказались.

Выясняются все обстоятельства ДТП. Минтранс региона проверяет деятельность компании, которой принадлежит автобус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области столкнулись два транспортных средства — рейсовый автобус и легковой автомобиль.