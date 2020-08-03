Майкоп, 3 августа, 2020, 09:47 — ИА Регнум. 25,4 тыс. младшеклассников в школах Адыгеи будут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября, об этом сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провёл глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

На заседании обсуждался вопрос подготовки к началу учебного года в условиях сохранения режима повышенной готовности. Мурат Кумпилов обратил внимание, что учебный процесс необходимо организовать с учётом всех санитарных требований, он дал поручение руководителям муниципалитетов оказать школам необходимую помощь.

Как напмнил на заседании министр образования и науки РА Анзаур Керашев, правительство России поставило задачу с 1 сентября задача начать работу школ в очном режиме. В настоящее время во всех школах республики завершаются ремонтные и другие подготовительные работы. В школах Адыгеи 1 сентября состоятся традиционные линейки, однако формат их проведения будет известен позже, после согласования с Роспотребнадзором. В школах запланирован входной контроль детей и педагогов, люди с признаками заболевания будут направляться к врачу.

В школах Адыгеи также готовы к исполнению инициативы президента Владимира Путина об обеспечении всех учеников младших классов бесплатным горячим питанием. Всего в Адыгее в младших классах в новом учебном году будут обучаться 25,4 тыс., все они будут обеспечены питанием.

Также правительство РФ утвердило выделение Адыгее дополнительных средств на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта РФ (муниципальных образовательных организациях) в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования». Решение было принято по предложению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде 29 июля 2020 года при поддержке депутата ГД от Адыгеи Владислава Резника. Федеральное финансирование в 2020 году составит 105 млн рублей, в 2021 году — 244,5 млн рублей, в 2022 году — 252 млн. рублей. Средства будут выделены в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств Адыгеи, возникающих при реализации госпрограмм. Софинансирование от региона составит 1%.

В регионе будет проведена работа по модернизации школьных пищеблоков, разработано единое перспективное меню для школ республики. В среднем стоимость одной порции составит 43 рубля. Средства будут направляться только на закупку продуктов питания, затраты на приготовление блюд и оплату труда поваров возьмут на себя муниципалитеты.

«Мы должны обеспечить детей качественным и полноценным питанием, которое будет соответствовать всем нормам Роспотребнадзора. Прошу глав муниципалитетов отнестись к этой работе максимально ответственно», — сказал Мурат Кумпилов.