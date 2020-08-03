Москва, 3 августа, 2020, 09:53 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде по статье 357 УК РФ в связи с обнаружением массового захоронения советских граждан в районе бывшего нацистского концлагеря в поселке Моглино Псковской области.

sledcom.ru Место раскопок. Псковская область

«В ходе первоначальных следственных действий следователями из обнаруженного захоронения уже извлечены останки 46 человек, в том числе 9 женщин, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы», — сообщили 3 августа в СКР.

Напомним, в годы нацистской оккупации Псковщины в Моглино был устроен концлагерь. Сначала в него отправили советских военнопленных, а затем туда помещали и гражданское население.

Заключенных концлагеря морили голодом, использовали как рабов на каторжном труде, расстреливали без суда и следствия. По имеющимся данным, в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более трех тысяч советских граждан.

Как отмечают в СКР, массовые расстрелы узников производились не только в Моглино, но и в районе поселка Глоты и в других населенных пунктах Псковской области.

В ходе поисковых работ летом 2020 года были найдены останки более 40 человек, а также личные вещи. Благодаря обнаружению персонального медальона удалось опознать уроженца Ульяновска красноармейца Храмова Виктора Ивановича. Его останки для захоронения были переданы его родственникам. Неопознанные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.

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В настоящее время поисковые работы в Моглино и поселке Глоты продолжаются, также изучаются архивные материалы о военных преступлениях в отношении пленных и мирного населения.

«Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным», — заявили в СКР.

sledcom.ru Место раскопок. Псковская область

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Напомним, на месте массового захоронения вероятных жертв нацистского концлагеря Моглино может появиться Музей оккупации Псковской области.