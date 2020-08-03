Чебоксары, 3 августа, 2020, 09:41 — ИА Регнум. В Чувашии по результатам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сто баллов получили 72 выпускника, в том числе четыре человека набрали максимальное число баллов по двум предметам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 3 августа, заявил на планёрке в правительстве министр образования республики Сергей Яковлев.

Cap.ru Сдача ЕГЭ по русскому языку в Чувашии

В ЕГЭ в рамках основного этапа, который прошёл с 3 по 25 июля, приняли участие 5405 человек. Всего сдавали 11 предметов.

«В целом результаты экзаменов сопоставимы с показателями прошлых лет. По итогам 11 проведенных экзаменов получено 72 максимальных результата (по 100 баллов). Четыре человека набрали 100 баллов по двум предметам», — сказал глава минобразования, отметив, что максимальные баллы набрали «представители 35 школ из 16 муниципалитетов» .

По данным минобразования, по русскому языку 100 баллов набрали 30 человек, по химии — 16, информатике и обществознанию — восемь, математике — шесть, истории — трое, географии и физике — по одному.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за нарушения порядка проведения Единого государственного экзамена были аннулированы результаты 11 выпускников, десять из которых имели при себе телефоны и шпаргалки, один человек сфотографировал контрольно-измерительный материал и впоследствии выложил в сеть интернет.