Норильск, Красноярский край, 3 августа, 2020, 09:37 — ИА Регнум. В Норильске 3 августа произошёл пожар на ТЭЦ-2, погиб один человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сообщение о происшествии поступило в 10:09 по местному времени, ликвидировали возгорание в 11:04.

«В результате ремонтных работ произошло загорание масла в электроцехе на площади 5 кв. м. На технологический процесс происшествие не повлияло», — сообщили в ведомстве, подтвердив гибель одного человека.

От МЧС привлекалось 12 человек и четыре единицы техники.