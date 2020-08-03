Москва, 3 августа, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Федеральная схема обращения с отходами может быть утверждена в России до конца 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, пишет 3 августа газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Схему дополнят расчётами о снижении платы за счёт межрегионального взаимодействия, которое позволит оптимизировать логистику, рассказали изданию в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Федеральную схему создают в рамках так называемой мусорной реформы, в условиях которой регионы выбирали схему вывоза отходов и его оплаты. Сведения об инфраструктурных объектах, имеющих отношение к утилизации и переработке отходов, сводят в единую государственную систему.

Эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган отметил, что схема должна быть дополнена характеристиками полигонов, например, данными об их соответствии требованиям законодательства, оснащении системами видеонаблюдения и контроля.

«Кроме того, сейчас в схеме нет сведений об источнике данных по объёму образования мусора, а также информации о возможности расширения мощности объектов размещения и переработки», — пояснил Коган.

Предложение по включению дополнительных сведений в федеральную схему обращения с отходами одобрено Министерством природных ресурсов и экологии РФ, отмечает издание.