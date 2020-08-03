Результаты ЕГЭ 11 чувашских выпускников аннулированы
Чебоксары, 3 августа, 2020, 09:28 — ИА Регнум. В Чувашии за нарушения порядка проведения Единого государственного экзамена были аннулированы результаты 11 выпускников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 3 августа, заявил на планёрке в правительстве министр образования республики Сергей Яковлев.
Основной этап сдачи ЕГЭ прошёл с 3 по 25 июля. Экзамены сдавали выпускники, которые планируют дальнейшее обучение в вузах.
Ранее в министерстве образования Чувашии призывали выпускников не нарушать порядок проведения экзамена, напоминая, что в пункты проведения ЕГЭ запрещено проносить сотовые телефоны, другие средства связи и справочные материалы. Во всех аудиториях было организовано онлайн-наблюдение.
Напомним, 3 августа в России начался дополнительный этап сдачи ЕГЭ.