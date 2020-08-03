Чебоксары, 3 августа, 2020, 09:28 — ИА Регнум. В Чувашии за нарушения порядка проведения Единого государственного экзамена были аннулированы результаты 11 выпускников. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 3 августа, заявил на планёрке в правительстве министр образования республики Сергей Яковлев.

Cap.ru Сдача ЕГЭ в Чувашии

Основной этап сдачи ЕГЭ прошёл с 3 по 25 июля. Экзамены сдавали выпускники, которые планируют дальнейшее обучение в вузах.

«Результаты 11 человек были аннулированы в связи с нарушениями порядка ЕГЭ: десять человек имели при себе телефоны и шпаргалки, один человек сфотографировал контрольно-измерительный материал и впоследствии выложил в сеть интернет», — сказал Сергей Яковлев.

Ранее в министерстве образования Чувашии призывали выпускников не нарушать порядок проведения экзамена, напоминая, что в пункты проведения ЕГЭ запрещено проносить сотовые телефоны, другие средства связи и справочные материалы. Во всех аудиториях было организовано онлайн-наблюдение.

Напомним, 3 августа в России начался дополнительный этап сдачи ЕГЭ.