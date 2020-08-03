Москва, 3 августа, 2020, 09:27 — ИА Регнум. В ряде российских регионов в течение текущей недели ожидается температура воздуха выше климатической нормы. Об этом 3 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

По словам синоптика, заметное повышение температуры воздуха ожидается в северо-восточных регионах России — в Коми, в Архангельской области, на севере Урала и даже в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Там будет температура 27−28 градусов, даже до 30 будет доходить (температура на 6−7 градусов выше нормы)», — заявил Вильфанд, добавив, что такая же жаркая погода будет отмечаться на северо-востоке европейской части страны и северо-востоке Уральского федерального округа.

«Причина тому — антициклон. Он будет распространять влияние от центра Европейской России на восток», — пояснил метеоролог.

Также он рассказал, что в Якутии на этой неделе ожидается +23… +29 °С, а Якутске — еще жарче, и причиной этого также будет антициклон.

«Превышение нормы будет на 10−11 градусов», — отметил синоптики и добавил, что также потепление ожидается в центральной и северной части Европейской России.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что переменная облачность и температура воздуха +21…+23 °С ожидаются в столице России 3 августа, в понедельник.