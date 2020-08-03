Новосибирск, 3 августа, 2020, 08:42 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил единение всех участников создания Затулинского дисперсного парка в Новосибирске. Это крупнейший в регионе объект 2020 года, реализуемый по национальному проекту «Жильё и городская среда», сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил единение участников создания Затулинского дисперсного парка

Уточняется, что парк станет первым примером рассредоточенного общественного пространства, благоустроенного на территории Новосибирской области. Озелененные территории парка устроены на некотором удалении друг от друга, но объединены общей концепцией. Такого объединяющего парка в Новосибирске ещё не было, а его история — не просто история строительства, это история взаимоотношений людей, отметил Андрей Травников.

Нюансы во время работ продолжают обсуждать с жителями, по их инициативе уже вносили несколько корректировок в готовый проект, сообщил депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Колпаков. В парке будут сохранены не только традиционные площадки — например, для бардовских вечеров, или отдельные зеленые насаждения. Даже дорожки в дисперсном парке прокладывают по уже протоптанным жителями тропинкам. Теперь новосибирцам не придётся менять привычные маршруты во время пеших или велосипедных прогулок.

«В ходе реализации нужно прислушиваться в первую очередь к жителям. Ориентироваться нужно не на формального заказчика, у которого, может быть, много правильных идей, не на подрядчика, даже очень хорошего, а на позицию, на мнение жителей. Помните, как наставлял академик Михаил Алексеевич Лаврентьев: протоптали люди тропу, значит нужно делать дорожку именно тут. Здесь то же самое: люди говорят «так», значит нужно делать так», — подчеркнул губернатор.

Семья Алексеевых — три поколения затулинцев, живущая неподалеку от парка, часто проходит мимо, поглядывая как идёт стройка.

«Да все здесь только и говорят о парке, потому что с нетерпением ждут открытия. Все понимают, что это будет уникальное место в нашем районе, да и во всем городе», — отметила Надежда, бабушка трехлетнего внука.

Раньше она водила на прогулку в парк своего сына Вячеслава, а теперь — маленького Ярослава. Дедушка Виктор вспоминает, что раньше на Затулинке — это был единственный парк и очень рад, что его сделают лучше.

Местных бардов тоже не обидели — на месте, где собирались поэты-песенники и их поклонники, уложили плитку и отвели место под костер.

«Здесь были такие прекрасные вечера авторской песни. Они проходили по выходным. Очень много народу, очень много детей, чаепития. Можно сказать, что каждую неделю это были большие праздники для Затулинки», — вспоминает автор и исполнитель Юлия Алифанова.

На первом этапе будет реконструирована территория за кинотеатром «Рассвет», где располагается «Затулинский городок аттракционов». В 2021 году начнётся второй этап благоустройства.