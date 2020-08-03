Грозный, 3 августа, 2020, 08:36 — ИА Регнум. В Чечне обнаружено пять авиационно-осколочных бомб и один снаряд. Опасные находки были найдены жителями Веденского района, обратившимися к спасательной службе, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

95.mchs.gov.ru Найденные снаряды в Чечне

Бомбы пролежали в земле около 20 лет со времени ведения контртеррористической операции на территории Чечни.

«Взрывоопасные предметы находились в рабочем состоянии и могли сдетонировать в любой момент. <…> На специальной технике авиабомбы и снаряд были транспортированы на полигон и уничтожены», — говорится в сообщении МЧС.

Для проведения обезвреживания снарядов были приглашены специалисты Донского спасательного центра МЧС России. Им помогали силовики Чечни и сотрудники МЧС. Все мероприятия прошли при соблюдении обязательных мер безопасности.