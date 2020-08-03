Калуга, 3 августа, 2020, 08:32 — ИА Регнум. С 3 по 21 августа 2020 года сотрудники калужского завода Volkswagen Group Rus будут находиться в запланированном летнем отпуске. Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.

(сс) Simon Volkswagen

Отмечается, что после окончания корпоративного отпуска предприятие будет работать в обычном режиме, то есть пять дней в неделю.

На данный момент производственная мощность завода в Калуге составляет 225 тыс. автомобилей в год. Там производятся Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Кроме того, в первой половине 2020 года на калужском автопредприятии стали собираться лифтбек Skoda Rapid второго поколения и обновлённый лифтбек Volkswagen Polo.

Ранее в Бюро интеллектуальной собственности ЕС появилась заявка Volkswagen на регистрацию нового товарного знака под названием e-Beetle. Предполагается, что под ним будет возрожден легендарный «Жук», но с электрическим мотором.

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