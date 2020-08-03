Чита, 3 августа, 2020, 07:23 — ИА Регнум. Серьёзная коммунальная авария произошла сегодня, 3 августа, в центре Читы. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, во время прокладки канализационного коллектора диаметром 800 мм в районе улиц Амурской — Журавлева обрушились стены котлована, перекрыв действующий канализационный коллектор диаметром тысяча мм.

Администрация Читы В Чите обрушился котлован, перекрыв действующий канализационный коллектор

«В результате от водоснабжения отключена значительная часть центра города: от Северного микрорайона в границах улиц Красной Звезды, Шилова, Тимирязева, Новобульварной — вплоть до улицы Журавлева», — пояснили чиновники.

Как отметил технический директор АО «Водоканал-Чита» Роман Логушев, авария произошла из-за размыва грунта ливневыми стоками, работа предстоит сложная, поскольку диаметр коллектора большой и очень много стоков. В 18:00 местного времени начнется подвоз воды в жилые дома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за проливных дождей в Забайкалье объявлен режим повышенной готовности, регион готовится к паводку.