Южно-Сахалинск, 3 августа, 2020, 06:39 — ИА Регнум. На Сахалине в очередной раз увеличились цены на бензин. Разница в цене литра бензина на разных заправочных станциях достигает более 10 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

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Стоимость литра АИ-98 на некоторых заправках подскочила сразу почти на два рубля. На 2 августа, по данным Telegram-канала «Стоит», бензин этой марки на АЗС «Змачинский» продавался по 61,9 рубля, пишет РИА «Сахалин-Курилы». При этом есть АЗС, где литр бензина АИ-98 продают за 50−52 рубля.

Стоимость бензина АИ-95 на разных заправках варьируется от 47,35 до 59,9 рубля. Максимальное подорожание также показала АЗС «Змачинский» — 2 рубля и «СахЛидер» — 2,3 рубля за литр.

Самый дорогой АИ-92 продаётся за 53,9 рубля за литр, самый дешёвый можно найти по цене 44 рубля.

Дизтопливо также увеличилось в цене и продаётся на разных АЗС от 51,81 до 59,9 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на российском топливном рынке продолжает оставаться напряженной из-за нерешенной проблемы с достаточным количеством бензина, реализуемого через биржу. Об этом президент Российского топливного Союза (РТС) Евгений Аркуша написал в обращении к руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву.