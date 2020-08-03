Вашингтон, 3 августа, 2020, 06:07 — ИА Регнум. Общее количество подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 18 млн. Об этом 3 августа свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики.

Busan.go.kr Врачи транспортируют больного коронавирусом в Бусане

По данным университета всего в мире по состоянию на 06:00 мск выявлено 18 002 567 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество погибших от последствий заболевания COVID-19 составило 688 351 человек.

Среди стран мира на первом месте по количеству подтверждённых случаев заражения находятся США (4 666 027 случаев), на втором месте Бразилия (2 733 677 случаев), на третьем месте Индия (1 750 723 случаев). Россия занимает четвёртое место в мире по числе выявленных случаев заражения коронавирусом (849 277 случаев).