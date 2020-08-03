Хабаровск, 3 августа, 2020, 03:24 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края утвердили квоты на добычу охотничьих ресурсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

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Указом установлена максимальная численность на отстрел охотниками на год разных видов диких животных.

В частности, определены лимиты на отстрел дикого северного оленя, лося и изюбря, бурого и гималайского медведей, рыси, а также других диких зверей на территории охотничьих угодий региона. Выдачу соответствующих разрешений организует региональное министерство природных ресурсов и краевая служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье разрешено добыть 1 527 особей пятнистого оленя, медведя бурого — 263, медведя гималайского — 292, барсука — 2 369 и 62 выдры.