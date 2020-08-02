Вашингтон, 2 августа, 2020, 22:39 — ИА Регнум. Всех причастных к успешной посадке космического корабля Crew Dragon, который приводнился 2 августа у побережья Соединенных Штатов, поздравил глава Белого дома Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Астронавты NASA возвратились на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца, — написал президент США на странице в соцсети Twitter. — Спасибо вам всем!»

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа в NASA сообщили, что пилотируемый корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья США.

Читайте также: Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США