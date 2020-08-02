Вильнюс, 2 августа, 2020, 21:57 — ИА Регнум. В Литву для участия в учениях прибыли девять боевых вертолетов США, передает 2 августа радио LRT.

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«На полигон в Пабраде для участия в учениях проследовали семь американских вертолетов Apache и два вертолета Black Hawk», — передает радиостанция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полигоне в Пабраде, у самой границы с Белоруссией, дислоцировано 500 солдат США с тяжелой техникой, в том числе и танками Abrams.

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