Калининград, 2 августа, 2020, 21:43 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, упал в Калининградской области. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Ratel.kz Легкомоторный самолет

В сообщении говорится, что инцидент произошел 2 августа в Гурьевском районе. По последним данным, в результате ЧП пострадали и были госпитализированы три человека.

По факту падения легкомоторного самолета было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Причины аварии пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР) сообщило, что по факту касания заправочного автомобиля с фюзеляжем воздушного судна в московском аэропорту «Шереметьево» организована доследственная проверка.

Читайте также: СК проверит факт столкновения топливозаправщика с самолетом в «Шереметьево»