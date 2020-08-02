Женева, Швейцария, 2 августа, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Во всём мире за последние сутки выявили 262 929 новых случаев заражения коронавирусом (SARS-CoV-2). Об этом 2 августа сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Pixabay.com Заражение

Как уточняется, всего за период с начала пандемии выявлено уже 17 660 523 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 5851 пациент с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 680 894.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о более 289 тыс. выявленных инфицированных коронавирусом за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии сообщили, что врачи в стране оценивают состояние 425 пациентов с COVID-19, как тяжелое, 40 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Читайте также: ВОЗ: за сутки в мире выявили более 289 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2