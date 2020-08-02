Самара, 2 августа, 2020, 18:29 — ИА Регнум. В Самарской области столкнулись два транспортных средства — автомобиль Lada Vesta и автомобиль BMW. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

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ДТП произошло 2 августа в Безенчукском районе. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек.

«В автомобиле Lada Vesta ехали четыре человека… Они все скончались, — сказал источник. — … Погиб также пассажир из автомобиля BMW».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля в Самарской области после опрокидывания автомашины погиб подросток. Дорожное происшествие произошло на автотрассе «Тольятти-Димитровград».