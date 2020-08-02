Лондон, 2 августа, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят, выступающий на болиде Alpha Tauri, попал в аварию во время Гран-при Великобритании. Об этом 2 августа сообщают местные СМИ.

Kaatjem Авария

Инцидент произошел на 13-м круге, гонщик не справился с управлением на повороте и потерял контроль над транспортным средством.

Несмотря на то, что болид получил серьезные повреждения, Квят не пострадал и самостоятельно покинул машину. На момент аварии российский гонщик шел на 12-й позиции.