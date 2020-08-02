Вашингтон, 2 августа, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в нарушении правил в сфере рыболовства. Об этом 2 августа сообщается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

(сс) delo Улов

«Китай содержит крупнейший на планете рыболовецкий флот, который постоянно нарушает суверенитет прибрежных государств, занимаясь незаконной рыбной ловлей», — отмечается в заявлении.

Помпео призвал международное сообщество повлиять на КНР с целью принуждения к более эффективному управлению природными ресурсами.

Заявление последовало после того, как власти Эквадора выразили обеспокоенность относительно активизации у своих берегов сотен рыболовецких судов, путешествующих под флагом Китая.