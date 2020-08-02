Прага, 2 августа, 2020, 16:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Чехии было выявлено более 120 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает министерство здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, общее число выявленных в стране заразившихся коронавирусной инфекцией теперь стало составлять 16 699. Также сообщается, что на данный момент в стране 383 пациента скончались от COVID-19 и еще 11 587 вылечились.

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа в университете Джона Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщили, что за прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 58 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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