Курган, 2 августа, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Пёс породы хаски Хатико губернатора Курганской области Вадима Шумкова покоряет социальные сети. Глава Зауралья в своём аккаунте Instagram сообщил о «мужском вечере» с питомцем

Www.instagram.com/shumkov_vm/ Screenshot

«Выходной-рабочий. Зато вечер мужской) Друганы)», — прокомментировал серию фотографий с Хатико Вадим Шумков.

Ранее Вадим Шумков сообщал о других семейных любимцах — двух котах. Курганцы отмечают в комментариях, что фотографии сделаны в Центральном парке культуры и отдыха столицы Зауралья.