Демонстранты в Болгарии перекрыли трассу, ведущую в Грецию
София, 2 августа, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Участники демонстраций в Болгарии перекрыли шоссе, ведущую в Грецию. Об этом 2 августа сообщает телеканал BTV.
Nathan Keirn
Протест
Манифестанты, выступающие с требованием отставки правительства, выходят на улицы страны уже 25-й день подряд. В этот раз ими была заблокировано движение в районе города Благоевград.
Сотрудники правопорядка, экстренно переброшенные в район беспорядков, частично разблокировали автомагистраль, не допустив столкновений.
Напомним, протестующие в Болгарии требуют отставки правительства страны, а также главного прокурора Ивана Гешева. Граждане считают, что власти государства погрязли в коррупции.