Москва, 2 августа, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил нападки на его личность. Об этом 2 августа он сообщил во время богослужения в храме пророка Илии в Обыденском переулке.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл

Патриарх подчеркнул, что критика в его адрес по поводу его, якобы, огромного благосостояния раздается в связи с тем, что церковь «говорит божию правду».

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, архиерее, священниках, помните, что там даже капли правды не бывает. Все это направлено на то, чтобы тех, кто правду божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять», — отметил Кирилл.

Патриарх привел в пример одного из архиереев, попросивших у него $6 млн финансовой помощи. Кирилл отметил, что данная просьба есть яркая демонстрация того, что антицерковная пропаганда проникла в саму церковь.