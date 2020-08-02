Салехард, 2 августа, 2020, 15:39 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО за 1 августа стало известно ещё об одном умершем пациенте с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число скончавшихся достигло 79. В тяжёлом состоянии находятся 17 госпитализированных. Из них один в крайне тяжёлом. 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в больницах находятся 503 гражданина с коронавирусом. А с начала пандемии в регионе обнаружили 11 235 заразившихся.