Курган, 2 августа, 2020, 15:35 — ИА Регнум. В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Основной очаг заражения на 2 августа расположен в Кургане, где выявлено 19 положительных тестов на SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 2 августа зарегистрировано 2336 случаев заражения коронавирусом. О числе выздоровевших и скончавшихся инфицированных оперативный штаб не сообщает.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус. рф» в Курганской области на 2 августа выздоровели 1689 заражённых коронавирусом, 10 пациентов с COVID-19 скончались.