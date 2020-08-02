Канберра, 2 августа, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В австралийской провинции Виктория и в городе Мельбурне власти ввели режим бедствия и жесткий карантин в связи с резким ростом выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 2 августа, сообщил премьер-министр региона Дэниэл Эндрюс

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ограничительные меры вводятся как минимум до середины сентября 2020 года.

По словам Эндрюса, в ряде регионов провинции существует реальная угроза распространения коронавируса, и она растет. В связи с этим в Виктории вводится режим бедствия.

Данный режим даст полиции дополнительные полномочия для того, чтобы обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Ограничения начнут действовать в Мельбурне (административный центр провинции Виктория) вечером 2 августа. С 5 августа — на всей территории провинции. Предусмотрен комендантский час с 20:00 до 5:00. Движение общественного транспорта во время комендантского часа будет сокращено, а все работающие по ночам предприятия и учреждения будут закрыты.