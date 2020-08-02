Малоярославец, Калужская область, 2 августа, 2020, 15:29 — ИА Регнум. В честь 90-летия Воздушно-десантных войск в городе воинской славы Малоярославце 2 августа торжественно открыли бюст Героя Советского Союза, командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии Василия Филипповича Маргелова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В Малоярославце установили бюст Героя Советского Союза Василия Маргелова

Бюст, установленный у Кургана Славы, представлен в дар автором проекта «Аллея Российской Славы» Михаилом Сердюковым. Средства на изготовление и установку постамента собраны ветеранами боевых действий, десантниками Малоярославецкого района, предпринимателями. Приветствуя участников торжества, глава региона Владислав Шапша отметил: «Своим расцветом и славой Воздушно-десантные войска во многом обязаны генералу Василию Маргелову. Именно под его руководством и при его непосредственном деятельном участии войска стали настоящей элитой нашей Армии». Выражая благодарность десантникам за доблестную службу, Шапша подчеркнул, что им присущи уникальные качества. «Вы всегда там, где нужен подвиг, где нужна решимость и отвага, профессионализм и быстрота. Это всегда очень непросто быть на острие. Все кто выбрал своей службой Воздушно-десантные войска, безусловно, люди отважные», — сказал руководитель области. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу. Память десантников, павших в боях, почтили минутой молчания.

Еще одним событием дня стала закладка часовни. Идея её возведения для увековечения памяти воинов, погибших, сражаясь за Отчизну, принадлежит Фонду помощи ветеранам боевых действий и военной службы «Защита». В основании будущей часовни заложена капсула с землёй с героических мест Малоярослвецкого района.