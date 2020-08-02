Вашингтон, 2 августа, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Правительство России не участвовало в организации хакерских атак во время президентских выборов в США в 2016 году, заявил американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью журналу The Hollywood Reporter.

Gage Skidmore Оливер Стоун

Трёхкратный обладатель премии «Оскар» дал интервью The Hollywood Reporter в связи с публикацией мемуаров «В погоне за светом». В ходе интервью был поднят вопрос о президентских выборах в США 2016 года. Эта предвыборная компания сопровождалась несколькими инцидентами в сфере кибербезопаности, включая взлом серверов Демократической партии США. Американские политики и представители спецслужб США обвинили правительство России в причастности к этим хакерским атакам.

Оливер Стоун рассказал, что при съёмках фильма про Эдвард Сноудена — бывшего сотрудника ЦРУ, который передал газетам засекреченную информацию о масштабах слежки американских спецслужб — ему пришлось общаться со многими экспертами в сфере кибербезопасности. Режиссёр отметил, что эти эксперты считают, что хакерские атаки во время президентских выборов в США 2016 года не были организованы извне.

«Вы думаете, что мы все должны поверить в то, что это было вмешательство России? Информация [с серверов Демократической партии США] была украдена, и это было проделано изнутри», — подчеркнул Оливер Стоун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае председатель комитета по разведке палаты представителейКонгресса США Адам Шифф заявил, что у правительства США нет уверенности в том, что российские хакеры похитили информацию с сервером Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.