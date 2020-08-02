Париж, 2 августа, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома «Куру» во Французской Гвиане был отменён за несколько минут до старта из-за сбоя в работе датчика внутри бака с жидким топливом. Об этом сообщается компания-оператор запуска Arianespace.

Card1225 Ракета-носитель Ariane 5

Ракета-носитель Ariane 5 с тремя спутниками различного назначения должна была стартовать с космодрома «Куру» 1 августа. Однако обратный отчёт был остановлен за 2 минуты 14 секунд до старта.

1 августа в Arianespace объявили, что причиной отмены запуска стало неожиданное поведение одного из датчиков в топливной системе. В компании отметили, что ракета-носитель будет возвращена в испытательный корпус для замены датчика.

Эта операция и повторение предстартовых проверок потребует несколько дней. Новая дата запуска будет назначена 3 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе предстоящего запуска ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5 должна вывести на околоземную орбиту японский спутник BSAT-4b для оператора B-SAT, спутник G-30 для компании Intelsat и спутник MEV-2, который будет использоваться для обслуживания другого космического аппарата.