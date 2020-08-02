Москва, 2 августа, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Обсуждение вопроса о постепенном увеличении акцизов на изделия из табака и другую продукцию, содержащую никотин, до уровня, который рекомендуют Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), необходимо. Такое мнение 2 августа высказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Табак

По словам специалиста, рекомендации ВОЗ и опыт всего мира определили, что налоговые меры являются наиболее эффективными в вопросе борьбы с употреблением табака.

«Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ», — отметила Драпкина.

Кроме этого, она указала, что задачи по внедрению стандартной упаковки для табака и продукции из него с новыми графическими и текстовыми предупреждениями, а, кроме того, принятие на федеральном уровне поправок к закону, которые установят минимальный возраст продажи табака с 21 года, все ещё являются нерешенными.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает вейпы, кальяны и снюсы к табачной продукции и, соответственно, распространяет на них всё российское антитабачное законодательство.