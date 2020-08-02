Киев, 2 августа, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, что ужесточение карантина в том или ином украинском регионе зависит от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и не продиктован ни политикой, ни какими-то предпочтениями. Об этом 2 августа он заявил в ходе онлайн-брифинга.

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«Начиная с первого августа в нашей стране действует новое постановление, новые правила относительно установления карантина на той или иной территории. На… той или иной территории были введены новые правила адаптивного карантина, когда в зависимости от ситуации в конкретном городе или районе и устанавливается тот или иной уровень опасности. Это все делается ради здоровья, это все делается ради жизни. Это все делается ради того, чтоб мы были способны оказывать медицинскую помощь нашим украинцам больным коронавирусной болезнью… За каждыми действиями, которые делает министерство здравоохранения насчет рекомендации установления тех или иных ограничений на той или иной территории стоят сугубо цифры. Больше ничего не стоит… Не стоит никакой политики, не стоит никаких предпочтений: нравится кому-то тот регион или не нравится тот регион», — отметил глава украинского минздрава.

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Напомним, в западноукраинских городах Тернополе и Луцке местные власти отказались ужесточать карантин.