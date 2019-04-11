Приштина, Сербия, 2 августа, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Глава ныне пребывающей у власти в Косово партии Демократическая лига Косово (алб. ЛДК) Иса Мустафа 1 августа сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что по результатам тестирования был признан полностью излечившимся от COVID-19.

Kryeministri-ks.net Иса Мустафа

Политик поблагодарил всех, кто молился за его выздоровление и подчеркнул, что были и те, кто сулили ему смерть, и некоторыми из них займется правосудие.