Москва, 2 августа, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».

Смартфон

Тимофеев объяснил, что большинство современных смартфонов оснащаются продвинутыми камерами с большим количеством линз в объективах. Это приводит к тому, что модуль камеры выступает за границы задней крышки смартфона.

Эксперт отметил, что многие владельцы используют специальные плёнки или стекло для защиты экрана смартфонов. При этом задняя часть с выступающей камерой остаётся уязвимой к царапинам и трещинам.

«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов», — подчеркнул доцент.

Он добавил, что ещё одним аргументом в пользу такого расположения смартфонов является лучшее охлаждение, которое обеспечивается при контакте задней панели с воздухом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Кукановрассказал, что распространённое представление о необходимости полной разрядки аккумулятора для продления срока службы смартфонов является неактуальным для современных моделей.