, 12:46 — REGNUM Метку о том, что владелец магазина является темнокожим, стала ставить на своих картах американская компания Google. Об этом 2 августа говорится в сообщении сообществе справочного центра Google.

Указывается, что данное новшество вводится на картах и в сервисе поиска компании Google для того, чтобы помочь найти и поддержать принадлежащие темнокожим компании в США, которые решили самостоятельно таким образом идентифицировать себя.

При этом уточняется, что бизнес-профили в Google будут включать значок «черный владелец» после того, как владелец бизнеса сам укажет, что он является таковым.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, что сотрудники министерства внутренней безопасности США анализировали данные манифестантов в городе Портленд.